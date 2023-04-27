السعودية اليوم / مكافحة المخدرات تقبض على مقيم بمنطقة الرياض لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) ومادة الهيروين المخدر



الرياض 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واس

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض، لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) ومادة الهيروين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني

// انتهى //

19:45ت م

0110



الرياض 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واسقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض، لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) ومادة الهيروين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] ، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.// انتهى //19:45ت م0110

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