

القاهرة 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واس

أعلنت مصر عن عبور ١٦ ألف نازح من غير المصريين إلى حدودها من السودان، خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، في بيان له اليوم، أن أعداد العابرين من السودانيين تجاوزت أكثر من ١٤ ألفًا، كما بلغ عدد العابرين إلى مصر ما يزيد عن ٢٠٠٠ أجنبي آخر من ٥٠ دولة و ٦ منظمات.

وأكد استمرار الجهود المصرية في تسهيل استقبال النازحين المصريين الفارين من السودان، والعمل على توفير المساعدات الإنسانية اللازمة لهم.

// انتهى //

19:08ت م

0099





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصر تستقبل نحو ١٦ ألف نازح من غير المصريين عبر المنافذ الحدودية مع السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.