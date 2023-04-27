السعودية اليوم / شرطة محافظة جدة تقبض على مخالف لنظام أمن الحدود بحوزته مادة الأمفيتامين المخدر



جدة 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واس

قبضت شرطة محافظة جدة على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، بحوزته مادة الأمفيتامين المخدر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال بالأرقام التالية: (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني

// انتهى //

18:10ت م

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جدة 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واسقبضت شرطة محافظة جدة على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، بحوزته مادة الأمفيتامين المخدر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال بالأرقام التالية: (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected] ، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.// انتهى //18:10ت م0094

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