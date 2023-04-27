السعودية اليوم / بيئة القصيم تنفذ 1144 جولة رقابية على الأسوق والمسالخ خلال إجازة العيد



بريدة 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واس

نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم 1144 جولة رقابية على أسواق ومسالخ المنطقة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لفحص جودة وسلامة المنتجات والمواد الغذائية، والتأكد من خلوّها من الأمراض والآفات، تحت إشراف عدد من المختصين والأطباء البيطريين.

وأسفرت الجولات عن رصد 38 مخالفة، وضبط وإتلاف 399 كيلو جراماً من اللحوم و المنتجات الزراعية غير الصالحة للاستهلاك، والتي جرى التخلّص منها بالأساليب البيئية السليمة، إضافة إلى ذبح 14369 في كافة مسالخ القصيم، مع متابعة التراخيص والسجلات الزراعية لضمان توفّر الشروط الصحية، وضبط مخالفي نظام الزراعة.

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16:42ت م

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