

أبها 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واس

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطن بحوزته أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة سراة عبيدة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) أو عبر البريد الإلكتروني

// انتهى //

16:42ت م

0080



أبها 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واسقبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطن بحوزته أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة سراة عبيدة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] ، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.// انتهى //16:42ت م0080

تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تقبض على شخص بحوزته أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.