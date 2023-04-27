السعودية اليوم / صندوق التنمية الزراعية يشارك في معرض الشرق الأوسط للدواجن 2023



الرياض 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واس

يشارك صندوق التنمية الزراعية في معرض الشرق الأوسط للدواجن خلال الفترة من 11 - 13 شوال 1444هـ، الموافق 1- 3 مايو 2023م في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، ويعد أكبر معرض متخصص في المملكة في قطاع وسوق الدواجن، ويدعو الصندوق المهتمين والمستثمرين لزيارة جناحه والتعرف إلى الخدمات والمنتجات التمويلية التي يقدمها في هذا المجال.

وتُعد مشاريع الدواجن من أبرز المشاريع الزراعية المتخصصة ومن القطاعات الرئيسة التي يدعمها ويمولها صندوق التنمية الزراعية، وذلك ضمن أهدافه الإستراتيجية المتمثلة في الإسهام في تعزيز الأمن الغذائي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم كفاءة استخدام الموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة، حيث يهدف الصندوق إلى زيادة الدعم لمشاريع الدواجن اللاحم لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي والتشجيع على استخدام التقنيات الحديثة باستخدام الأقفاص لزيادة الإنتاج.

وتندرج المشاريع ضمن برنامج الصندوق لدعم التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، حيث يسهم الصندوق في تمويل التكاليف الاستثمارية والتشغيلية للأنشطة التمويلية في القطاع الزراعي المستخدمة للتقنيات الحديثة من خلال رفع نسبة التمويل من 50% إلى 70% من حجم التمويل المعتمد لهذا النشاط.

وتنقسم مشاريع الدواجن التي يمولها الصندوق إلى سبعة مشاريع وهي: الدجاج اللاحم، أمات الدجاج اللاحم، الدجاج البياض، الفقاسات، أمات الدجاج البياض، الجدات، والمسالخ الآلية للدواجن.

ويُعد اللاحم عبارة عن المشاريع المخصصة لتسمين الدجاج اللاحم، وتمثل أمات الدجاج اللاحم مشاريع إنتاج البيض المخصب الذي ينتج منه الدجاج اللاحم، في حين يمثل الدجاج البياض مشاريع إنتاج بيض المائدة، بينما الفقاسات هي المشاريع التي يتم فيها تحضين وتفقيس البيض المخصب، وأمات الدجاج البياض هي المشاريع التي تنتج بيض مخصب ينتج منها الدجاج البياض، وتعد الجدات هي المشاريع التي تنتج بيض مخصب ينتج عنه أمات الدجاج اللاحم والبياض.

يذكر أن مشاركة صندوق التنمية الزراعية، ستكون من خلال جناح تعريفي يبرز دور الصندوق في دعم وتمويل مختلف أنشطة القطاعات الزراعية, ويستعرض من خلال الجناح ما يتعلق بتمويل مشاريع الدواجن المختلفة. حيث يشارك في الجناح عدد من المختصين لاستقبال الجمهور والزوار من المزارعين والمستثمرين والمهتمين في القطاع الزراعي، للإجابة على استفساراتهم فيما يتعلق بالمنتجات الائتمانية أو الخدمات التي يقدمها الصندوق.

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16:29ت م

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