السعودية اليوم / "سبل" تدشن فرعها بجدة ضمن أكثر من 56 فرعاً تم تطويرها بالهوية الجديدة



الرياض 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واس

قامت مؤسسة البريد السعودي "سبل" بتطوير أكثر من 56 فرعاً بالهوية الجديدة ضمن مشاريع تطوير فروعها في مختلف مناطق المملكة, وذلك مواكبة للتحول غير المسبوق في الهياكل الأساسية للاقتصاد الوطني، واتساقًا مع مستهدفات رؤية

ودشنت "سبل" مؤخراً فرعها الجديد بمحافظة جدة وفق تصميم هندسي متميز بالهوية الجديدة، وهو الفرع الثاني الذي يقدم خدمة استلام وتسليم الشحنات عبر خدمة السيارات, كما يقدم الفرع للعملاء خدمات الإرسال الداخلي والدولي, بالإضافة إلى منتجات وخدمات بريدية مثل صندوق البريد الرقمي وخدمة اكسبريس بلس، واشترك أوفر وكذلك باقات SMEs التي صممت لخدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والأسر المنتجة والأفراد بالإضافة إلى استلام وتسليم شحنات العملاء.

وتهدف سبل إلى تعزيز تجربة عملائها وشركائها والارتقاء بها من خلال تقديم نموذج عمل مختلف يحاكي تطلعاتهم وطموحاتهم، استنادًا إلى قدراتها المميزة والإمكانيات الفائقة التي جعلتها المشغل الأهم في سوق الشحن والنقل اللوجستي على مستوى المنطقة.

// انتهى //

16:13ت م

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الرياض 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واسقامت مؤسسة البريد السعودي "سبل" بتطوير أكثر من 56 فرعاً بالهوية الجديدة ضمن مشاريع تطوير فروعها في مختلف مناطق المملكة, وذلك مواكبة للتحول غير المسبوق في الهياكل الأساسية للاقتصاد الوطني، واتساقًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وانطلاقًا من التحول الإستراتيجي وتحقيق أهدافها.ودشنت "سبل" مؤخراً فرعها الجديد بمحافظة جدة وفق تصميم هندسي متميز بالهوية الجديدة، وهو الفرع الثاني الذي يقدم خدمة استلام وتسليم الشحنات عبر خدمة السيارات, كما يقدم الفرع للعملاء خدمات الإرسال الداخلي والدولي, بالإضافة إلى منتجات وخدمات بريدية مثل صندوق البريد الرقمي وخدمة اكسبريس بلس، واشترك أوفر وكذلك باقات SMEs التي صممت لخدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والأسر المنتجة والأفراد بالإضافة إلى استلام وتسليم شحنات العملاء.وتهدف سبل إلى تعزيز تجربة عملائها وشركائها والارتقاء بها من خلال تقديم نموذج عمل مختلف يحاكي تطلعاتهم وطموحاتهم، استنادًا إلى قدراتها المميزة والإمكانيات الفائقة التي جعلتها المشغل الأهم في سوق الشحن والنقل اللوجستي على مستوى المنطقة.// انتهى //16:13ت م0074

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.