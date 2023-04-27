جامعة القصيم تعلن عن مواعيد برامج الدراسات العليا

وتتنوع البرامج التي تطرحها الجامعة للعام الجامعي 1445هـ، لتشمل 83 برنامجًا في الدراسات العليا في مختلف التخصصات العلمية منها: 19 برنامجًا في الدكتوراه، و64 برنامجًا للماجستير، كما حددت الجامعة قيمة رسوم الدراسة لكل برنامج، حيث يمكن للراغبين في التقديم التعرف على برامج الدراسات العليا وشروط القبول والرسوم الدراسية من خلال الرابط: https://gsd.qu.edu.sa/content/p/389.
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