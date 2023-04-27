نجران تكتسي البياض

شهدت منطقة نجران، صباح ومساء أمس، أمطارا غزيرة ومتواصلة شملت مختلف محافظاتها مصحوبة بزخات غزيرة من البرد، سالت على إثرها معظم الأودية والشعاب.

واكتست رمال شمال شرقي المنطقة مثل الخالدة وحبونا ويدمة وثار باللون الأبيض بعدما تعرضت لهطولات من الثلج في معظم نواحيها، ما زاد مناظرها روعة وجمالا، فيما سالت عدد من الشعاب بالبرد والثلوج التي أمتعت الأهالي فخرجوا لمتابعتها.

استمرار الهطول

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية، في تقريره عن حالة الطقس استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وعدد من محافظاتها وكذلك على مناطق جازان وعسير، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة وحائل والأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.

حركة الرياح

أوضح التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي، وتكون جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15- 30 كم/ساعة، تصل إلى 40 كم/ساعة على الأجزاء الجنوبية مع سحب رعدية ممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي.