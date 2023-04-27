السعودية اليوم / "هدية" تشارك في معايدة المعتمرين المغادرين إلى بلدانهم



مكة المكرمة 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واس

شاركت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية في برنامج المعايدة وتوديع ضيوف الرحمن المقام في مركز التفويج بطريق مكة – جدة السريع التابع لوزارة الحج والعمرة، وشمل برنامج المعايدة تقديم الضيافة العربية الأصيلة والقهوة

وعبر الرئيس التنفيذي للجمعية تركي الحتيرشي عن سعادته بهذه المشاركة بإشراف من وزارة الحج والعمرة ممثلة في إدارة المسؤولية المجتمعية والأعمال التطوعية بالاحتفاء والترحيب بضيوف الرحمن ومشاركتهم فرحة العيد السعيد، ورسم البهجة والسرور على محياهم قبل مغادرتهم لأراضي المملكة العربية السعودية بعد أدائهم لمناسك العمرة وزيارة مسجد المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، مؤكدًا أن هدية تنفذ توجيهات القيادة الحكيمة في العناية والرعاية بضيوف الرحمن والتسهيل والتيسير عليهم أثناء أداء المناسك.

// انتهى //

14:19ت م

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مكة المكرمة 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واسشاركت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية في برنامج المعايدة وتوديع ضيوف الرحمن المقام في مركز التفويج بطريق مكة – جدة السريع التابع لوزارة الحج والعمرة، وشمل برنامج المعايدة تقديم الضيافة العربية الأصيلة والقهوة السعودية ، وتوزيع حلوى العيد والهدايا وتقديم الوجبات الخفيفة في الباصات، وتوفير كراسي المساج لتقديم خدمة الراحة على كراسي المساج بالمركز.وعبر الرئيس التنفيذي للجمعية تركي الحتيرشي عن سعادته بهذه المشاركة بإشراف من وزارة الحج والعمرة ممثلة في إدارة المسؤولية المجتمعية والأعمال التطوعية بالاحتفاء والترحيب بضيوف الرحمن ومشاركتهم فرحة العيد السعيد، ورسم البهجة والسرور على محياهم قبل مغادرتهم لأراضي المملكة العربية السعودية بعد أدائهم لمناسك العمرة وزيارة مسجد المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، مؤكدًا أن هدية تنفذ توجيهات القيادة الحكيمة في العناية والرعاية بضيوف الرحمن والتسهيل والتيسير عليهم أثناء أداء المناسك.// انتهى //14:19ت م0065

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