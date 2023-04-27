السعودية اليوم / تعليم منطقة جازان يبدئ تطبيق الدوام الصيفي



جيزان 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واس

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان عن بدء تطبيق الدراسي بالتوقيت الصيفي في جميع مدارس المنطقة.

وأوضحت أن موعد الاصطفاف الصباحي لمدارس " البنين والبنات " يبدأ عند الساعة 6:45 صباحاً، وتبدأ الحصة الأولى في المدارس الصباحية عند الساعة 7:00 صباحاً، فيما تبدأ الفترة الثانية عند الساعة 12:45 ظهراً في مدارس الفترة الثانية ، مؤكدة على مديري ومديرات المدارس، بضرورة إشعار أولياء أمور الطلاب والطالبات بمواعيد الحضور والانصراف المحددة .

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14:14ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.