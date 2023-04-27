السعودية اليوم / أمانة القصيم تنظم لقاء معايدة لمنسوبيها



بريدة 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واس

نظمت أمانة منطقة القصيم أمس، لقاء معايدة لمنسوبيها، بحضور أمين المنطقة المهندس محمد بن مبارك المجلي ورؤساء بلديات المنطقة، وذلك في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.

وتبادل الجميع التهنئة بهذه المناسبة، سائلين االله تعالى أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات.

// انتهى //

14:10ت م

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