السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية توغو بذكرى استقلال بلاده



جدة 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية توغو الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

13:35ت م

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جدة 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فور إسوزيمنا جناسنجبي، رئيس جمهورية توغو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية توغو الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //13:35ت م0054

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