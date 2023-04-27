سياسي / الولايات المتحدة ومفوضية الاتحاد الأفريقي يبحثان الوضع في السودان



واشنطن 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واس

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي في اتصال هاتفي تطورات الأوضاع في السودان.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن بلينكن وموسى فكي بحثا التعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي من أجل وقف دائم للأعمال العدائية وإنهاء القتال في السودان.

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07:16ت م

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