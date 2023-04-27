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سياسي / الولايات المتحدة ومفوضية الاتحاد الأفريقي يبحثان الوضع في السودان

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واشنطن 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واس
بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي في اتصال هاتفي تطورات الأوضاع في السودان.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن بلينكن وموسى فكي بحثا التعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي من أجل وقف دائم للأعمال العدائية وإنهاء القتال في السودان.
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07:16ت م
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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