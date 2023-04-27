السعودية اليوم / منظمة الصحة العالمية : وفيات فيروس كورونا تراجعت بنسبة 95 % هذا العام



جنيف 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس انخفاض الوفيات جراء فيروس

وقال رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحافي "إنه لأمر مشجع هذا الانخفاض المستمر في الوفيات المبلغ عنها جراء كوفيد-19، بالرغم من أن بعض الدول تشهد زيادات في نسب الوفيات، وخلال الأسابيع الأربعة الماضية فقد 14 ألف شخص حياتهم بسبب هذا المرض".

وحذر من أن ظهور متحور XBB.1.16 الجديد يُظهر أن الفيروس ما يزال يتحور، وما يزال قادرا على التسبب في موجات جديدة.

وأعاد تيدروس التأكيد على أن منظمة الصحة العالمية تأمل في إعلان نهاية لكوفيد-19 كحالة طوارئ صحية في العالم، حيث من المقرر أن تجتمع اللجنة التي تقدم التقارير له بشأن وضع الفيروس الشهر المقبل.

// انتهى //

06:21ت م

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جنيف 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واسأعلنت منظمة الصحة العالمية أمس انخفاض الوفيات جراء فيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) بنسبة 95 % منذ بداية العام، لكنها حذرت من أن الفيروس ما يزال موجودا.وقال رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحافي "إنه لأمر مشجع هذا الانخفاض المستمر في الوفيات المبلغ عنها جراء كوفيد-19، بالرغم من أن بعض الدول تشهد زيادات في نسب الوفيات، وخلال الأسابيع الأربعة الماضية فقد 14 ألف شخص حياتهم بسبب هذا المرض".وحذر من أن ظهور متحور XBB.1.16 الجديد يُظهر أن الفيروس ما يزال يتحور، وما يزال قادرا على التسبب في موجات جديدة.وأعاد تيدروس التأكيد على أن منظمة الصحة العالمية تأمل في إعلان نهاية لكوفيد-19 كحالة طوارئ صحية في العالم، حيث من المقرر أن تجتمع اللجنة التي تقدم التقارير له بشأن وضع الفيروس الشهر المقبل.// انتهى //06:21ت م0007

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