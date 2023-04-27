أبرز 9 إنجازات لرؤية السعودية 2030 العام الماضي.. تعرف عليها

تمثل رؤية السعودية 2030 أكبر خطة وطنية طموحة للتغيير، أساسها تاريخ المملكة العريق، وثقافتها الأصيلة، وموقعها الاستراتيجي، وقوتها الاقتصادية، وشعبها الطموح، وإمكاناتها الهائلة، لتحقيق تحول اجتماعي واقتصادي يراه العالم ويتأثر به.

إنجازات غير مسبوقة

وشهد عام 2022 إنجازات غير مسبوقة على كافة الأصعدة، حيث حققت المملكة معدلات ارتفاع قياسية في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وقطعت شوطًا كبيرًا في بناء نمط حياة صحي، وتعزيز جودة حياة المواطنين، وتقديم أفضل فرص التعليم والخدمات الصحية للسكان، إضافة إلى زيادة تمكين المرأة في سوق العمل.

كما مكنت مبادرات الرؤية التوسع في مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة، وعززت دور المملكة الريادي في معالجة التحديات المناخية العالمية، وتمكين قطاع البحث والتطوير والابتكار، والاستثمار فيه بخطوات متسارعة.

من حلم إلى واقع مكنته رؤية السعودية 2030، تشهد المملكة تحولًا تاريخيًا، ونموًا اقتصاديًا كبيرًا، وتواصلًا أكبر مع العالم، مع تعزيز مستقبل مستدام ومليء بالفرص للجميع.

رحلة لمستقبل حافل

وتمثل رؤية المملكة 2030، رحلة نحو مستقبلٍ حافلٍ بالفرص لشباب المملكة الطموح والمبدع. كما يمثل عام 2023، العام الذي تنتصف به رحلة التحول.

ومنذ إطلاق رؤية المملكة عام 2016، شهدت السعودية تحولا تاريخيا غير مسبوق ونموا ملحوظا يدعم غاية الرؤية التي تكمن في بناء مستقبل مزدهر ومبشر، من خلال تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة.

3 محطات رئيسية

وانطلقت رحلة التحول لتمرَّ بثلاث محطات، المحطة الأولى ركزت على تغيير الصورة الذهنية، وتعزيز الكفاءة، وإرساء الأسس بتمكينٍ من الحكومة، حيث كان لها دورًا رئيسيًا في السياسات والتنفيذ، وقد جنينا الكثير من ثمار تلك المحطة. ونحن الآن في المحطة الثانية؛ لنعظّم أثر الرؤية، وننتقل إلى المرحلة الثالثة التي ستركّز على الاستمرارية، وتحقيق النتائج المستدامة.

وتمكّنت الرؤية من التحول، وانتقلت بحالة المواطنين ومركز الحكومة الذهنية إلى التركيز على النتائج والأداء، حيث أسهمت في تعزيز مركز الحكومة وأعادت هيكلة الوزارات لضمان المواءمة، وتحقيق الكفاءة.

70 إصلاح للقطاع الخاص

وسنّت المملكة من خلال الرؤية أكثر من 70 إصلاح للقطاع الخاص، لضمان استفادة المواطنين من مستقبل اقتصادي أكثر انفتاحً وازدهارًا، كما تعد رؤية 2030 محركًا للإصلاح بتضمين الاستدامة في صميمها؛ حيث تحرص المملكة على غرس الممارسات المستدامة منذ بداية رحلتها. وكذلك أرست الرؤية عوامل التمكين الاقتصادي لتسريع النمو وتحفيز القطاعات الواعدة.

وما تحقق من إنجازات في السنوات السبع الماضية، كان دافعا محفزا للرؤية لتوفير المزيد من الفرص للمواطنين في المستقبل.

أبرز الإنجازات

• تحسينات سريعة تدعم مشاركة المرأة في القوى العاملة، حيث تضاعفت منذ عام 2016.

• الاقتصاد السعودي الأسرع نموًا في مجموعة العشرين في عام 2022.

• تضاعف عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة منذ عام 2016.

• تعد البطالة لدينا في أدنى مستوياتها منذ عام 2016.

• تم إطلاق التأشيرة الإلكترونية للسياح الدوليين.

• ارتفاع الإيرادات الحكومية غير النفطية بأكثر من الضعف منذ عام 2016.

• شهِد البنك الدولي للمملكة كأفضل مصلح في مجال تمكين المرأة.

• زادت ملكية المنازل بأكثر من 13% حيث يحظى اليوم أكثر من 60 % من السعوديين بملكية منازلهم.

• الإعلان الطموح عن هدف الوصول إلى "الانبعاثات الصفرية" بحلول عام 2060.