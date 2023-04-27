شكرا لقرائتكم راتب شهر إبريل يودع في حسابات الموظفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - بدأت البنوك والمصارف، اليوم الخميس، إيداع راتب شهر إبريل 2023، لموظفي وموظفات القطاع الحكومي، حيث يأتي بعد أيام قليلة من انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وينتظر المواطنون راتب شهر إبريل، حيث إنه يأتي بعد شهر رمضان المبارك وشراء مستلزمات رمضان من السلع الاستهلاكية والأساسية، ثم مصاريف العيد، ومصاريف عودة الدراسة.

موعد الراتب

ويتم إيداع الراتب في يوم 27 في كل شهر ميلادي، ولكن أحيانًا يوافق يوم 27 من الشهر يوم الجمعة فيكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، ولكن في حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي يليه أي يوم 28 من الشهر الميلادي.