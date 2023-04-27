شكرا لقرائتكم إنقاذ شخص احتجز داخل مركبته في سيل بحريملاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أنقذ مدني حريملاء شخصًا احتجز في سيل داخل مركبة، وتم تطبيق الأنظمة بحق قائدها؛ لارتكابه مخالفة المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها، بالتنسيق مع المرور السعودي، حسبما أعلن المدني عبر تويتر.

جهود مستمرة

وفي وقت سابق، نجح فريق الدفاع المدني بالقطيف في تحرير قدم طفل علقت في دراجة بالقطيف، بواسطة فرق الإنقاذ.