السعودية اليوم / "الجوازات" تنهي إجراءات المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من جمهورية السودان



الرياض 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واس

أنهت المديرية العامة للجوازات ممثلة في جوازات منطقة مكة المكرمة، اليوم ، إجراءات المواطنين السعوديين و رعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين إلى المملكة من جمهورية السودان ومعالجة أوضاع من لا يحملون تأشيرات قدوم أو جوازات سفر وتقديم التسهيلات اللازمة لهم تمهيداً لإكمال إجراءات سفرهم بالتعاون مع سفارات بلدانهم.

وسخّرت "الجوازات" إمكاناتها المادية والتقنية والبشرية لخدمة العائدين عبر مطار الملك عبدالعزيز وميناء جدة الإسلامي، وإنهاء إجراءاتهم بسرعة وسهولة، بإشراف ومتابعة معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى.

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23:13ت م

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