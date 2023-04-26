السعودية اليوم / استمراراً لجهود المملكة في عمليات الإجلاء من السودان.. وصول خمسة مواطنين و 198 شخصاً من رعايا الدول الشقيقة والصديقة إلى جدة



جدة 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واس

استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة العربية

// انتهى //

21:59ت م

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جدة 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واساستمراراً للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة -أيدها الله- في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل مساء اليوم إلى مدينة جدة 5 مواطنين، كما بلغ عدد رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم اجلاؤهم 198 شخصاً من الجنسيات التالية: (روسيا، والمملكة المتحدة، والصين، والولايات المتحدة الأميركية، وأوزبكستان، واليمن، وسنغافورة، وكمبوديا، وماليزيا، وباكستان)، حيث تم نقلهم من خلال سفينة جلالة الملك "أبها" التابعة للمملكة، تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2351 شخصاً (119 مواطناً سعودياً ، و2232 شخصاً ينتمون لـ 67 جنسية).// انتهى //21:59ت م0134

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.