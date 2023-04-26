بعد 7 أعوام من إطلاقها.. رؤية السعودية 2030 تحقق إنجازات ضخمة

تواصل رؤية السعودية 2030 العمل في مسيرة أكبر تحوّل وطني تشهده المملكة العربية السعودية، معتمدة على المواطنين في بناء مستقبل بلادهم، ليحقق اقتصاد المملكة نموًّا متسارعًا ومستدامًا.

وفيما زادت المملكة من إشراك القطاع الخاص في رحلة التحول التوطين، لخلق اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة، شهد عام 2022 تطورا ملحوظا على كافة الأصعدة، ما ضاعف من قوتها الاستثمارية، وأسس لقاعدة صلبة من الازدهار الاقتصادي والاجتماعي معتمدة على أبنائها، الذين يمثلون أهم مواردها.

ووفقا للتقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 للعام 2022، تمكنت الرؤية من تحقيق الكثير من الإنجازات على جميع المستويات فيما يلي أبرزها:

مـــجــتــمع حـــيوي

ترحيب بالدول المجاورة

* إطلاق تأشيرة جديدة تتيح للمقيمين في دول الخليج زيارة المملكة والاستمتاع بالأنشطة السياحية المقامة فيها ما زاد عدد زوار المملكة إلى نحو 56 ألف زائر خلال شهر واحد.

أسرع وجهة سياحة نموا بين دول العشرين

أصبحت المملكة أسرع الوجهات السياحية نموا في مجموعة العشرين بنمو بلغ 121%، ونجح قطاع السياحة بأستقبال أكثر من 94 مليون زيارة خلال عام 2022، وتشغيل 909 وظيفة مباشرة في القطاع السياحي، بنمو بلغ 139% متجاوزاً 617 ألف وظيفة المستهدف لعام 2022.

صناعة الترفيه

نظمت المملكة أكثر من 3800 فعالية ترفيهية بحضور أكثر من 80 مليون شخص من كافة أنحاء العالم.

ارتفاع نسبة التملك للمساكن

ارتفعت نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 60 % بنهاية 2022.

مزيد من تمكين المرأة السعودية

حققت المملكة 80 نقطة من أصل 100 في مجموع مؤشرات تقرير البنك الدولي "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون" لعام 2022، وذلك بزيادة 10 نقاط عن عام 2020.

معدل السعادة

ارتفع متوسط العمر المتوقع في المملكة من 74.8 إلى 75.3 عاما بين عامي 2016 و2020 كما احتلت المملكة المرتبة الثالثة عربيا لمؤشر السعادة في تقرير السعادة العالمي لعام 2022.

تجربة أفضل لضيوف الرحمن

أسهم إطلاق قطار الحرمين الذي يربط مطار جدة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، في تحسين تجربة السفر والتنقل للحجاج والمعتمرين.

الرعاية الطبية السريعة

تقدم ملحوظ في نظام الرعاية الصحية على مستوى تسريع الخدمات، ومنذ إطلاق الرؤية السعودية حصل أكثر من 90 % من المرضى على الرعاية الطارئة في غضون 4 ساعات من وصولهم للمنشأة الطبية.

انخفاض الحوادث المرورية الخطيرة

أدى تطوير البنية التحتية للطرق وصيانتها والأنظمة المرورية والرصد الآلي للمخالفات، إلى انخفاض الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية بنسبة 55 % خلال خمس سنوات.

اقتــصــاد مــزدهـــر

تطوير البنية الرقمية

صنفت المملكة في المرتبة الثانية عالميا في توفر شبكات الجيل الخامس على مستوى الشرق الأوسط والثالثة في الحصول على التغطية والرابعة في سرعة التحميل حسب تقرير "أوبن سيجنال" العالمي لقياس أداء شبكات الجيل الخامس الصادر في يونيو 2022.

الصحة والسلامة للمهنيين والقوى العاملة

ارتفع عدد المؤسسات في المملكة الممتثلة للمعايير المهنية في هذا المجال 4 مرات من 15 % في عام 2015 إلى 65 % في عام 2022.

تقدم في التنافسية الرقمية

حقّقت المملكة تقدُّماً في مؤشرات التعليم والمعرفة بتقرير تصنيف التنافسية الرقمية العالمي 2022م الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، حيث قفزت 13 مرتبة عالمياً في مؤشر المعرفة عن العام السابق. كما تقدمت المملكة في المؤشرات الفرعية المرتبطة بالمعرفة، محققةً صعوداً بـ10 مراتب في مؤشر التعليم والتدريب، و5 مراتب في مؤشر الإطار التنظيمي، وكذلك 4 مراتب في مؤشر وفرة الموهبة، و6 مراتب في مؤشر التركيز العلمي.

تمكين الشباب في في الأسواق العالمية

حققت المملكة المرتبة الأولى عالمياً في نسبة الطلبة الملتحقين بالتعليم ما بعد الثانوي غير الجامعي في برامج مهنية وتقنية، وذلك حسب "مؤشِّر المعرفة العالمي 2022"، الصادر عن مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث تسعى المملكة لتدريب شبابها للتقدم والعمل في الأسواق العالمية.

إيرادات هائلة في قطاع التعدين

سجلت السعودية رقما قياسيا جديدا في حجم الإيرادات الحكومية من قطاع التعدين، بلغ 1.35 مليار ريال في 2022، بما يعادل ضعف إيرادات عام 2021. وترافقت هذه الزيادة مع جذب استثمارات إلى قطاع التعدين بنحو 32 مليار دولار، معظمها استثمارات نوعية في سلاسل القيمة المضافة للمعادن الحرجة والخضراء.

ارتفاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

أسهم الدعم الحكومي ساهم في وصول عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من 1.141 مليون منشأة بنهاية عام 2022، ما أسهم في توظيف ما يزيد على 6.2 مليون موظف.

37 % نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل

ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل خلال عام 2022 إلى 37%، مقارنة مع 35.6 في عام 2021.

ارتفاع أصول صندوق الاستثمارات العامة

ارتفعت أصول صندوق الاستثمارات العامة بقيمة 42.6 مليار دولار، مقارنة بـ 607.42 مليار دولار في نهاية 2022 لتصل إلى 650 مليار دولار، وفقا لآخر تصنيف لمؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية.

زيادة في الإيرادات غير النفطية

ارتفعت الإيرادات غير النفطية خلال 2022، نحو 9.4%، بما يعادل نحو 34.5 مليار ريال عن مستوياتها 2021، البالغة 403.3 مليار ريال. ويرجع ارتفاع الإيرادات غير النفطية بشكل رئيس إلى استمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط ضمن برامج رؤية السعودية 2030.