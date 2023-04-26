1.2 مليون وكالة إلكترونية عبر ناجز منذ بداية 2023

أوضحت وزارة العدل أن إجمالي الوكالات الإلكترونية الصادرة عبر بوابة ناجز خلال الـ3 أشهر الأولى من 2023، بلغت أكثر من 1.2 مليون وكالة؛ مما أسهم في اختصار الوقت والجهد على المستفيدين.

وبينت الوزارة أن التحول الرقمي في قطاع التوثيق أسهم بشكل كبير في إنجاز الأعمال، ورفع سقف الأداء؛ حيث إن إصدار الوكالة كان يستغرق يوماً كاملاً من خلال الحضور إلى كتابات العدل، أما الآن فإنجازها يتم بشكل إلكتروني بالكامل خلال دقائق معدودة.