السعودية اليوم / وزير التربية التونسي يلتقي المدير العام لمنظمة "الألكسو"



تونس 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واس

التقى وزير التربية التونسي، محمد علي البوغديري، بالعاصمة التونسية، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم" الألكسو" ، محمد ولد أعمر.

وجرى خلال اللقاء بحث واقع التعاون بين تونس ومنظمة " الألكسو" وسبل تطويره، إلى جانب التطرق إلى الاستعداد لعقد مؤتمر وزراء التربية والتعليم العرب في دورته الـ13، التي ستعقد في نهاية شهر مايو 2023 في المملكة المغربية.

واتّفق الطرفان على مواصلة التعاون والتشاور حول ملف البرامج والمناهج التعليمية في الدول العربية لتواكب مستجدات العصر.

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19:54ت م

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