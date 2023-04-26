السعودية اليوم / 380 مستفيدة من برنامج "التسريع الأكاديمي" في جامعة الأميرة نورة



الرياض 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واس

فعَّلت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدورة الثانية من برنامج "التسريع الأكاديمي" خلال العام الحالي 1444ه، حيث استفادت قرابة 380 طالبة من البرنامج ؛ بهدف تسريع المسار التعليمي لطالبات الجامعة، على نحوٍ يتناسب مع القدرات الذهنية والتحصيلية والتفوق العلمي .

وصُمِّم البرنامج لطالبات المرحلة الثانوية العامة المقبولات في الجامعة، الذي يُعدُّ من أهم روافد برنامج استقطاب الموهوبات، وتمكينهنَّ من إتمام الدراسة الجامعية في مدة أقصر، بعد تحقيق معايير الاجتياز من خلال بيئة تعليمية محفزة للإبداع والابتكار.

ويسعى البرنامج إلى الارتقاء بالمهارات وصقل المواهب، وتوجيهها لزيادة القدرات التنافسية في سوق العمل، بالإضافة إلى تحقيق كفاءة الإنفاق، ورفع كفاءة المخرجات التعليمية، وتعزيز السمعة المحلية والدولية للجامعة، وتعزيز مشاركة الجامعة في المسابقات والمحافل المحلية والدولية .

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19:00ت م

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