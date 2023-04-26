السعودية اليوم / رئيس مجلس نواب الشعب التونسي يستقبل السفير الصقر



تونس 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واس

استقبل رئيس مجلس نواب الشعب التونسي إبراهيم بودربالة، اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبد العزيز بن علي الصقر.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها.

وأشاد بودربالة بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، مبرزاً الدور الكبير الذي تضطلع به سفارة المملكة لدى تونس في تعزيز ودعم تلك العلاقات على جميع الأصعدة.

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18:45ت م

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