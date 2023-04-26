السعودية اليوم / وزارة الداخلية تقيم حفل معايدة لمنسوبيها



الرياض 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واس

أقامت وزارة الداخلية اليوم، حفل معايدة لمنسوبيها بعيد الفطر المبارك، وذلك ببهو الوزارة الرئيس في مدينة الرياض.

وتبادل المنسوبون التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، سائلين الله العلي القدير أن يعيده على الوطن والجميع بالأمن والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة.

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17:15ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.