السعودية اليوم / وزارة الصناعة والثروة المعدنية تقيم حفل معايدة لمنسوبيها



الرياض 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واس

أقامت وزارة الصناعة والثروة المعدنية اليوم، حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك في مدينتي الرياض وجدة.

وهنأ معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف الجميع بهذه المناسبة، مثمناً الجهود التي بذلت على مستوى قطاعي الصناعة والتعدين، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود لتحقيق أهداف الوزارة وخدمة شركائها.

وشهد الحفل تبادل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة.

// انتهى //

17:13ت م

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