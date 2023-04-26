السعودية اليوم / دوريات الأمن بمحافظة جدة تقبض على مقيمين بحوزتهما مادة الإمفيتامين المخدر



جدة 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واس

قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة على مقيمين من الجنسية اليمنية بحوزتهما مادة الإمفيتامين المخدر، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني

// انتهى //

17:08ت م

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جدة 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واسقبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة على مقيمين من الجنسية اليمنية بحوزتهما مادة الإمفيتامين المخدر، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected] ، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.// انتهى //17:08ت م0090

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