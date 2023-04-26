شكرا لقرائتكم سحب ركامية ممطرة على العاصمة الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشفت صور ردارات الطقس التابعة للمركز الوطني للأرصاد، تواجد السحب الركامية الرعدية الممطرة على العاصمة الرياض.

وأوضح المركز أن هذه السحب الركامية متوقع استمرارها خلال الساعات القادمة.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، عسير، جازان ونجران.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية وكذلك على أجزاء من مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة.