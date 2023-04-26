شكرا لقرائتكم ضبط يمنيين بحوزتهما الإمفيتامين بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة على مقيمين من الجنسية اليمنية بحوزتهما مادة الإمفيتامين المخدر، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

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