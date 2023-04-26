شكرا لقرائتكم ارتفاع معدل السعادة وزيادة تشغيل المرأة بين إنجازات الرؤية في 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 لعام 2022، التقدم الكبير والإنجازات التي تحققت من خلال برامج تحقيق الرؤية والجهات التنفيذية.

ورصد التقرير السنوي النمو الاقتصادي غير المسبوق الذي حققته المملكة، وسط تواصل أكبر مع العالم، وبيئة أكثر استدامة، وواقع مليء بالفرص لشباب المملكة الطموح والمبدع.

وأوضح التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030، ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات من 17% في 2017 إلى 36% في 2022.

معدل السعادة

كما ارتفع معدل السعادة بين المواطنين، حيث احتلت المملكة المرتبة الثالثة بين الدول العربية وفق تقرير السعادة العالمي لعام 2022، فيما انخفض عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية بنسبة 55% خلال 5 سنوات، نتيجة الجهود التي بذلت في بناء وتطوير الطرق وصيانتها ودعم ذلك بالأنظمة المرورية والرصد الآلي للمخالفات.

وحسب قناة “العربية”، رصد التقرير تقديم ضمانات مالية من برنامج “كفالة” بقيمة 71.3 مليار ريال، كما رصد ارتفاع نسبة تملك السعوديين للمساكن من 47% إلى 60% بين عامي 2016 إلى 2022.

كما لفت إلى استمرار تمكين المرأة، حيث تم تحقيق 80 نقطة من أصل 100 في مجموع مؤشرات تقرير البنك الدولي “المرأة وأنشطة أعمال القانون” لعام 2022 بزيادة 10 نقاط عن عام 2020.

وأشار إلى نمو عدد المستثمرين في الجولات الاستثمارية للشركات الناشئة السعودية 83%، ما أسهم في خلق 1400 وظيفة.

وكشف عن نمو الاستثمار الأجنبي المباشر 10.7% على أساس سنوي في الربع الثالث 2022.

وأورد التقرير أنه تم إدراج 49 شركة جديدة في السوق السعودية في 2022، منها 17 في السوق الرئيسية، فيما تم إدراج وتداول أدوات دين حكومية بنحو 103 مليارات ريال.

ولفت التقرير إلى أن قطاع الترفيه في 5 أعوام سجل أكثر من 11 ألف ترخيص ليزيد عدد الشركات العاملة في القطاع إلى أكثر من 3700 شركة.

إصدار تراخيص صناعية

وشهد قطاع الصناعة في 2022 إصدار 964 ترخيصًا صناعيًا جديدًا بقيمة استثمارات 32 مليار ريال، فيما بدأ 1023 مصنعًا الإنتاج، فيما وفر القطاع أكثر من 51.7 ألف فرصة عمل جديدة.

وأورد التقرير أن المملكة تقدمت 17 مرتبة عالميًا في مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي لتصل إلى المرتبة 38 من أصل 160 دولة، كما تم الإعلان عن المخطط الرئيسي لمطار الملك سلمان الدولي، بجانب تدشين المنطقة اللوجستية المتكاملة في الرياض وكانت شركة “أبل” العالمية أولى المستثمرين.

كما شهد التحول الرقمي تطورًا متسارعًا عبر تحسين كفاءات الخدمات العدلية، إذ نجحت بوابة “ناجز” في رقمنة أكثر من 160 خدمة عدلية وقضائية استفاد منها أكثر من 38 مليون شخص.