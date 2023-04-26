شكرا لقرائتكم السديس: متابعة الملك سلمان وولي العهد وراء نجاح موسم رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - في أجواء أسرية حميمية، شارك الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس قيادات المنظومة الأمنية ومنظومة رئاسة الحرمين في حفل المعايدة بالرئاسة، حيث أكد أن نجاح أكبر خطة تشغيلية لموسم شهر رمضان المبارك رغم الأعداد المليونية التي فاقت التوقعات تم بفضل الله ثم بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، اللذين تابعا أولًا بأول مسارات خدمة القاصدين والمعتمرين لتمكينهم من أداء المناسك طوال شهر رمضان بيسر وسهولة وفق خدمات تشغيلية على أعلى المستويات المعيارية العالمية وحوكمة وقياس الأثر بالحرمين الشريفين.

تسخير الإمكانيات

وقال السديس في حفل المعايدة بعيد الفطر الذي أقامته رئاسة الحرمين الشريفين في مكة، إن الحكومة الرشيدة سخرت كل الإمكانات المادية والكوادر الهندسية عالية الكفاءة لتطوير الحرمين الشريفين باستخدام مواد عالية متطورة وصديقة للبيئة ورفع الكفاءة التشغيلية للطاقة والمياه وتوفير بيئة صحية تعبدية خاشعة وآمنة للزوار والقاصدين في الحرمين طوال موسم رمضان، الأمر الذي ساهم على رفع الكفاءة وجودة العمل والإتقان ومواكبة التطور الهندسي التكنولوجي في العمارة الهندسية، بالإضافة إلى تفعيل حس الرقابة وجودة الإتقان في العمل التي ساهمت في تحقيق مشروعات الرؤية السديدة 2030 في الحرمين، مؤكدًا أن سر فخر البلاد هو خدمة الحرمين وقاصديهما.

وأضاف “لقد شرفنا بالسلام على ولي العهد يوم العيد حيث أبدى سموه الكريم إعجابه الشديد بالجهود الضخمة التي بذلت لخدمة القاصدين في الحرمين خلال شهر رمضان، إلى جانب اتصال سماحة المفتي وعدد من الوزراء بتهنئته بنجاح موسم رمضان”.

وأعلن الرئيس العام عن نجاح شعار الرئاسة والذي أطلقته خلال موسم شهر رمضان “من الوصول إلى الحصول” في رمضان وادارة أكبر حشد في العالم باحترافية واقتدار، مقدمًا الشكر للمنظومة الأمنية ومنظومة الرئاسة للتناغم لإنجاح خطة موسم رمضان، مؤكدًا النجاح المنقطع النظير لإدارة الحشود وتفويج القاصدين طوال الموسم بتناغم كامل مع المنظومة الأمنية والذي نتج عن صفرية الاختناقات وعدم حدوث أي تدافعات.

تخفيف الاختناقات

وأكد السديس أن التوسعة السعودية الثالثة في المسجد الحرام ساهمت بشكل كبير وفعال في استيعاب الملايين من المعتمرين خصوصًا في العشر الأواخر وقدمت أرقى الخدمات والمنجزات المتعلقة بزيادة الطاقة الاستيعابية بالمسجد الحرام لاستقبال الزوار و المعتمرين من ضيوف الرحمن من خلال منظومة الخدمات الميدانية، والهندسية، والفنية، وتنفيذ الأعمال وفق خطط تشغيلية وكوادر بشرية من مهندسين وفنيين ومراقبين وعمالة، يعملون على مدار الساعة من أجل راحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام في التوسعة التي تعد الأكبر عبر التاريخ ونفذت بأفضل معايير التصميم والجودة وبأعلى المواصفات العالمية.

وكشف أن رئاسة الحرمين شرعت فور انتهاء موسم رمضان المبارك في إعداد دراسة لتقييم الأداء لكل وكالات الرئاسة ووكالة المسجد النبوي لتعظيم مكامن القوة وتحويل التحديات إلى فرص إيجابية وفق حوكمة وقياس رضا القاصدين، مشيرًا إلى أن الرئاسة نجحت من خلال برامجها التوعوية في إيصال رسالة التسامح والوسطية للعالم والسيادة والريادة بامتياز.

الإعداد لموسم الحج

وأعلن السديس عن بدء الإعداد المبكر لأكبر خطة تشغيلية للرئاسة في تاريخها لموسم الحج القادم وفق تميز تشغيلي وجودة وإتقان وتعظيم التقنية والتطبيقات الرقمية الحديثة، موضحًا أن الرئاسة بصدد تدشين روبوتات ذكية جديدة خلال موسم الحج القادم واستحداث عدد من الخدمات الرقمية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي عبر منظومة عمل ذكية للوصول لمشروع الحرم الذكي.

وأكد أن التقنية الحديثة والمنصات الالكترونية والتطبيقات الرقمية ووسائل الذكاء الاصطناعي تساعد في تنفيذ الخطة التشغيلية لموسم الحج القادم وتلبية رغبات قاصدي المسجد الحرام عند أداء مناسكهم عبر الوصول للخدمات بكل يسر وسهولة.

كما تحدث عما تشهده البلاد المباركة من أمن وأمان واستقرار، مستشهدًا بما قامت به الحكومة الرشيدة إزاء إجلاء المواطنين السعوديين من السودان وإجلاء رعايا الدول الشقيقة والصديقة، لافتًا إلى أنه جهد يذكر فيشكر فجزى الله ولاة امر هذه البلاد على اهتمامها وعنايتها بالمواطن والإنسان أينما كان.

وفي نهاية الحفل، قام الرئيس العام بحضور قيادات المنظومة الأمنية والرئاسة بقطع كعكة العيد وسط أجواء التهنئة والتبريكات بنجاح الموسم والعيد.