شكرا لقرائتكم مواطن يعبر عن مشاعره بعد وصوله جدة: إجلاء يشبه تفويج مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وجه مواطن كلمة لحظة وصوله إلى ميناء جدة ضمن عملية إجلاء المواطنين والرعايا الأجانب من السودان.

تسهيل العقبات

وقال متابعات الخليج 365: “لقد وعد فأوفى وقد سهل جميع العقبات التي تواجهنا بتوجيهات خادم الحرمين وولي عهده الأمين وبمساعدة السفير السعودي هناك لقد أبلى بلاءً حسنًا”.

وأضاف: “أعتقد التوجيهات اللي جاءته هناك كأنها تفويج مكة أنتم ما شفتم الموقع اللي شفناه هناك، إحنا رأينا بأم أعيننا التفويج لم يسبق له مثيل فالشكر والتقدير لخادم الحرمين وولي عهده الأمين وللشعب السعودي المضياف شكرًا من الأعماق”.

أكبر عملية إجلاء

وكانت قاعدة الملك فيصل البحرية قد استقبلت صباح اليوم الأربعاء، 13 مواطناً سعودياً و1674 شخصاً من جنسيات أخرى، في أكبر عملية إجلاء رعايا منذ بدئها، حيث جرى نقل المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة إلى المملكة، وتوفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.