شكرا لقرائتكم كوستاريكا تدعم ملف المملكة لاستضافة إكسبو 2030 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن رئيس جمهورية كوستاريكا رودريغو تشافيس روبلز، دعم بلاده لملف ترشيح الرياض لاستضافة نسخة عام 2030 من معرض إكسبو العالمي الذي يقام على مدار أشهر وتتنافس خلاله دول العالم على عرض ابتكاراتها ومنتجاتها الصناعية والتجارية والفكرية والثقافية.

دعم ملف الاستضافة

وأكد روبلز دعم كوستاريكا لملف المملكة الخاص باستضافة معرض إكسبو 2030، كما أعرب عن ثقته بالنتائج الإيجابية للتعاون الاقتصادي بين البلدين، مشددًا على أن السعودية شريك استراتيجي في تحقيق التنمية المستدامة محليًا وعالميًا.

الإعلان جاء خلال زيارة وفد استثماري من المملكة يرأسه الأستاذ بدر بن إبراهيم البدر، وكيل وزارة الاستثمار للتواصل مع المستثمرين، أعرب خلالها عن اهتمام المملكة بالفرص الاستثمارية في كوستاريكا في مجالات بينها مشاريع النقل الجوي والبحري وتحلية المياه والسياحة العلاجية، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص في البلدين على استكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائية.

شريك تجاري

من جانبه، أشاد أرنولدو أندريه وزير الخارجية في جمهورية كوستاريكا بزيارة وفد المملكة العربية السعودية إلى بلاده، خاصة وأن المملكة هي الشريك التجاري الأكبر لكوستاريكا في منطقة الشرق الأوسط، وقد وصل التبادل التجاري بينها إلى أكثر من 103 مليون دولار خلال 2022، كما وقّع الجانبان خلال زيارة أندريه الأخيرة إلى الرياض اتفاقية لتأسيس مجلس للأعمال بهدف تطوير العلاقات بين شركات القطاع الخاص في البلدين.

وتتنافس العاصمة السعودية الرياض بعد تقديم ملف ترشيحها، في سبتمبر الماضي، مع 3 مدن أخرى، حيث رشح المكتب الدولي للمعارض – مقرُّه العاصمة الفرنسية باريس مدن في 4 دول لاحتضان الحدث المهم، تضم بجانب المملكة العربية السعودية (الرياض)، كلاً من كوريا الجنوبية (بوسان)، وإيطاليا (روما)، وأوكرانيا (أوديسا).

وتقام معارض إكسبو الدولية منذ عام 1851، وتشكل أكبر منصة عالمية لبناء الشراكات بين مختلف دول العالم وعرض أحدث الإنجازات والتقنيات والاحتفاء بالقيم الثقافية التي تجمع الإنسانية.