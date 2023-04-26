أمر ملكي بترقية 40 قاضيا بديوان المظالم

صرّح بذلك رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف. وقال: إن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية 3 قضاة إلى ( رئيس محكمة استئناف ) وترقية 5 قضاة إلى ( قاضي استئناف ) وترقية 9 قضاة إلى ( رئيس محكمة / ب) وترقية قاضي إلى ( وكيل محكمة / أ ) وترقية عدد 4 قضاة إلى ( وكيل محكمة / ب ) وترقية قاضٍ إلى (قاضي / أ ) وترقية 12 قاضٍ إلى ( قاضي / ب) وترقية عدد 6 قضاة إلى ( قاضي / ج ).
وأكد اليوسف، أن هذا الأمر الملكي الكريم يأتي ليؤكد حرص القيادة الرشيدة، على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري بالكفاءات القضائية لتطوير أدائه وسير العمل به، للوصول إلى التميز الذي تنشده القيادة الحكيمة ويتطلع إليه القائمون على ديوان المظالم ويحقق الجودة والكفاءة.
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