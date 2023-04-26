

مابوتو 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واس

ارتفع عدد الإصابات بالكوليرا عشر مرات في موزمبيق منذ فبراير الماضي مع إصابة أكثر من 28 ألف شخص في أعقاب مرور الإعصار فريدي.

وأفاد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في موزمبيق جاي تايلور في مؤتمر صحافي أنه سُجلت أكثر من 28 ألف إصابة بالكوليرا في موزمبيق، مؤكداً أن العدد أكثر بعشر مرات من الرقم المسجل في بداية شهر فبراير وأن الإصابات في تزايد مستمر.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذّرت الشهر الماضي من أن موزمبيق تشهد أسوأ تفشٍّ للكوليرا منذ أكثر من عقد إذ تسبب بوفاة 123 شخصاً منذ نهاية العام الماضي.

// انتهى //

16:18ت م

0079





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ارتفاع الإصابات بالكوليرا في موزمبيق لعشرة أضعاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.