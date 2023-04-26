السعودية اليوم / سمو أمير منطقة القصيم يستقبل المهنئين بعيد الفطر



بريدة 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مقر الإمارة أمس، أصحاب الفضيلة ومسؤولي القطاعات الحكومية والأمنية ووكلاء ومنسوبي الإمارة، والقياديين ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالإمارة، الذين قدموا لسموه التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وهنأ سموه الجميع بهذه المناسبة وبادلهم التهنئة، متمنياً لهم دوام العون والتوفيق، وداعياً الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم، وأن يعيد على الجميع هذه المناسبة السعيدة والوطن وأبناؤه ينعمون بالأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة.

وقال: "إن بلادنا من فضل الله تحقق مكاسب ومنجزات إنسانية عظيمة ليس على المستوى الداخلي فحسب بل على المستوى الإقليمي والدولي، وأصبحت لها اليد الطولى على الصعيد الإنساني بشهادة المجتمع الدولي"، لافتاً النظر إلى أن الأحداث الإقليمية والدولية خير شاهد على المبادرات العظيمة للمملكة العربية

وشارك الجميع سموه مأدبة الإفطار بهذه المناسبة.

// انتهى //

15:02ت م

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بريدة 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مقر الإمارة أمس، أصحاب الفضيلة ومسؤولي القطاعات الحكومية والأمنية ووكلاء ومنسوبي الإمارة، والقياديين ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالإمارة، الذين قدموا لسموه التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.وهنأ سموه الجميع بهذه المناسبة وبادلهم التهنئة، متمنياً لهم دوام العون والتوفيق، وداعياً الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم، وأن يعيد على الجميع هذه المناسبة السعيدة والوطن وأبناؤه ينعمون بالأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة.وقال: "إن بلادنا من فضل الله تحقق مكاسب ومنجزات إنسانية عظيمة ليس على المستوى الداخلي فحسب بل على المستوى الإقليمي والدولي، وأصبحت لها اليد الطولى على الصعيد الإنساني بشهادة المجتمع الدولي"، لافتاً النظر إلى أن الأحداث الإقليمية والدولية خير شاهد على المبادرات العظيمة للمملكة العربية السعودية وشارك الجميع سموه مأدبة الإفطار بهذه المناسبة.// انتهى //15:02ت م0075

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.