

حائل 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل أن ممكنات النجاح متوفرة لمواصلة الارتقاء بأداء موظفي إمارة المنطقة إلى أعلى المستويات بفضل الله ثم دعم القيادة الرشيدة - أيدها الله -, منوهاً بمتابعة سمو وزير الداخلية.

وقال سمو الأمير عبد العزيز بن سعد : إن هذا الجهد المبارك والعمل المتقن يجعل التطلع مضاعفاً من أجل مستويات أكثر وأشمل مستقبلاً، مشيداً بالنجاحات التي تتحقق لإمارة المنطقة ودورها الملموس والفاعل حالياً بالمنطقة، مبدياً ثقته بالكوادر الإدارية الناجحة والمتميزة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بصالة الاستقبال في الإمارة اليوم، وكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ، ووكلاء الإمارة، ومدراء العموم، ومدراء الإدارات، وموظفي الإمارة، الذين قدموا التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنياً للجميع مزيداً من التوفيق.

حضر الاستقبال، وكيل إمارة منطقة حائل للشؤون الأمنية عبدالعزيز الصقر, ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس عماد الصبحي، ووكيل الإمارة المساعد للحقوق عبدالرحمن العبيد، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية فؤاد الغصاب، وعددٌ من المسؤولين.

// انتهى //

14:53ت م

0073





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة حائل يستقبل وكلاء ومنسوبي الإمارة المهنئين بعيد الفطر المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.