السعودية اليوم / طلاب وطالبات تعليم جازان يستأنفون الفصل الدراسي الثالث



جيزان 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واس

استأنف طلاب وطالبات تعليم منطقة جازان ، الفصل الدراسي الثالث, بعد تمتعهم بإجازة عيد الفطر المبارك.

وبين مدير عام التعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي أن الطلاب والطالبات في جميع مدارس المنطقة الحكومية والأهلية والقطاعات التعليمية التابعة لها, يواصلون استكمال الفصل الدراسي الثالث بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد أن الإدارة العامة للتعليم بجازان ممثلة بمكاتبها بمختلف المحافظات عملت على تهيئة المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات، وذلك من خلال لجنة الاستعداد التي تشرف على المهام الإدارية والميدانية وتخصيص لجان إشرافية من مشرفين تربويين ومشرفات تربويات بالتعاون مع إدارات المدارس لتنفيذ جولات إشرافية على المدارس.

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14:31ت م

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