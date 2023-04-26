السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بذكرى يوم الاتحاد لبلادها



جدة 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية تنزانيا المتحدة الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

14:13ت م

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جدة 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة سامية صولوحو حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، بمناسبة ذكرى يوم الاتحاد لبلادها.وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية تنزانيا المتحدة الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //14:13ت م0067

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