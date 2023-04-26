السعودية اليوم / سمو محافظ الطائف يعايد منسوبي المحافظة



الطائف 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف رؤساء المراكز ومنسوبي المحافظة بمضاعفة الجهود والإرتقاء بالعمل لخدمة ضيوف الحرمين الشريفين وزوار محافظة الطائف ومواطنيها.

وقال سموه في حديثه خلال مُعايدة رؤساء المراكز وموظفي المحافظة: إن من النعم العظيمة أن تتشرف الطائف بوجود ميقاتين ميقات السيل الكبير وميقات وادي محرم تخدم ضيوف الحرمين الشريفين في موسمي الحج والعمرة.

وحث سموه الجميع على تقديم خدمات على مستوى عالي من الجودة لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام في موسم الحج وموسم الصيف وزوار المحافظة، بدعم القيادة الرشيدة - أيدها الله - وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه.

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14:04ت م

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