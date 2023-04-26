القبض على شخص بحوزته حشيش وسلاح بخميس مشيط

قبضت دوريات الأمن بمحافظة خميس مشيط في منطقة عسير، على مواطن بحوزته مادة الحشيش المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي وسلاح ناري، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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