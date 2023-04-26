إطلاق كتيب تقويم فعاليات جدة 2023

أطلق المركز الوطني للفعاليات كتيب تقويم فعاليات جدة الشامل الذي يضم كل التجارب والمسرحيات والمطاعم وكافة مناطق الفعاليات، كما تم الإعلان عن إطلاق فيديو إعلاني يعرض فعاليات ومناطق تقويم فعاليات جدة لعام 2023.

ويهدف الكتيب إلى توفير معلومات شاملة للزوار والمقيمين في جدة حول جميع الفعاليات التي سيتم إقامتها، بما في ذلك المسرحيات والعروض الموسيقية والفنية والثقافية، وكذلك المناطق السياحية والترفيهية والتجارية.

ويأتي الكتيب في إطار خطة المركز لتعزيز الحضور الثقافي والترفيهي في جدة، وتعزيز السياحة الداخلية في المملكة العربية السعودية.

ويعد الفيديو الإعلاني وسيلة فعالة لتعريف الزوار والمقيمين في جدة بمختلف مناطق الفعاليات والترفيه، وتشجيعهم على زيارتها والاستمتاع بالتجارب المختلفة التي تقدمها المدينة.

يذكر أن تقويم فعاليات جدة مستمر طوال العام، مما يجعلها وجهة رئيسية للسياحة الثقافية والترفيهية في المملكة العربية السعودية.

ويأتي إطلاق الكتيب الشامل والفيديو التعريفي كجزء من جهود المركز لتعزيز تجربة الزوار والمقيمين في المدينة وتحسين الحضور الثقافي والترفيهي فيها.

كما يمكن الحصول على نسخة من الكتيب الشامل لتقويم فعاليات جدة من خلال الرابط التالي: dl.saudievents.sa/23423_JC_Booklet_V17.pdf