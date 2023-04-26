ويهدف الكتيب إلى توفير معلومات شاملة للزوار والمقيمين في جدة حول جميع الفعاليات التي سيتم إقامتها، بما في ذلك المسرحيات والعروض الموسيقية والفنية والثقافية، وكذلك المناطق السياحية والترفيهية والتجارية.
ويأتي الكتيب في إطار خطة المركز لتعزيز الحضور الثقافي والترفيهي في جدة، وتعزيز السياحة الداخلية في المملكة العربية السعودية.
ويعد الفيديو الإعلاني وسيلة فعالة لتعريف الزوار والمقيمين في جدة بمختلف مناطق الفعاليات والترفيه، وتشجيعهم على زيارتها والاستمتاع بالتجارب المختلفة التي تقدمها المدينة.
يذكر أن تقويم فعاليات جدة مستمر طوال العام، مما يجعلها وجهة رئيسية للسياحة الثقافية والترفيهية في المملكة العربية السعودية.
ويأتي إطلاق الكتيب الشامل والفيديو التعريفي كجزء من جهود المركز لتعزيز تجربة الزوار والمقيمين في المدينة وتحسين الحضور الثقافي والترفيهي فيها.
كما يمكن الحصول على نسخة من الكتيب الشامل لتقويم فعاليات جدة من خلال الرابط التالي: dl.saudievents.sa/23423_JC_Booklet_V17.pdf
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق كتيب تقويم فعاليات جدة 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.