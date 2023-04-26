السعودية اليوم / سمو أمير المنطقة الشرقية يُشدد على خدمة المواطنين بحرفية وإتقان



الدمام 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بالإمارة اليوم، وكيل الإمارة الدكتور خالد بن محمد البتال، والوكلاء المساعدين ومدراء الإدارات في إمارة المنطقة الذين قدموا لسموه التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وشدد سموه على ضرورة استمرار العمل بأقصى درجات الحرفية والإتقان، والعمل على خدمة المواطن والمقيم ومراعاة المصلحة العامة وفق توجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله -.

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12:45ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.