

عرعر 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واس

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الحدود الشمالية تقريراً عن أعمال الجمعيات الأهلية في المنطقة خلال شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم في مكتبه بالإمارة, مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خالد الرميخاني، ورئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة محمد التمياط.

واستمع سموه إلى شرح عن المبادرات والبرامج التي أطلقها مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة التي استهدفت تقديم عدد من الخدمات للمستفيدين من الجمعيات والمقيمين في المنطقة وبمشاركة عدد من المتطوعين.

واستعرض اللقاء جهود الجمعيات الأهلية وأهم الخطط المستقبلية لتنمية العمل الاجتماعي والتنموي.

وثمن سموه الدعم السخي الذي تلقاه الجمعيات الأهلية من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -, مشيداً بمخرجات المبادرات من خلال تقديمها عدد من البرامج المختلفة، للمستفيدين من الجمعيات والمقيمين في المنطقة.

// انتهى //

12:36ت م

0043





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو نائب أمير الحدود الشمالية يتسلم تقريراً عن أعمال الجمعيات الأهلية في شهر رمضان المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.