السعودية اليوم / المفتي العام يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك من منسوبي الرئاسة



الرياض 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واس

استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في مكتبه بالرئاسة اليوم المهنئين بعيد الفطر المبارك من منسوبي الرئاسة أصحاب المعالي والفضيلة ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين.

وهنأ سماحته منسوبي الرئاسة بهذه المناسبة السعيدة، معرباً عن شكره على ما أبدوه من مشاعر طيبة، داعياً الله جل جلاله أن يعيد علينا هذه المناسبات السعيدة والوطن ينعم بالرخاء والطمأنينة في ظل قيادته الحكيمة.

// انتهى //

11:57ت م

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