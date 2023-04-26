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إنقاذ 7 أشخاص احتجزهم السيل داخل مركبتين في عسير

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الرياض - محمد الوسيري - تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، من إنقاذ 7 أشخاص احتجزوا في سيل بمنطقة عسير.

وأوضحت الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه تم مباشرة احتجاز (7) أشخاص بمركبتين في سيل، وتم تطبيق الأنظمة بحق قائديهما لارتكابهما مخالفة “المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها”، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

وفي وقت سابق، حددت الإدارة العامة للمرور عقوبة مخالفة عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها ،حيث تصل غرامتها المالية من 5 آلاف إلى 10 آلاف ريال.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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