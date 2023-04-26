معلومات هامة عليك معرفتها قبل بناء منزل أو شرائه بالاقتراض

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الرياض - محمد الوسيري - أوضح المهتم بالشأن العقاري محمد العميريني، أخطاء كارثية وخطيرة يرتكبها من يأخذ تمويلًا للبناء الشخصي.

وقال العميريني في مقطع فيديو متداول، موجهًا حديثه للموظفين، وخاصة من لا تتجاوز رواتبهم 12 ألف ريال: لدي عميلان أحدهما من جازان راتبه 10 آلاف و200 ريال، وآخر من القصيم راتبه 8 آلاف ريال، وسألوني شو رأيك بمخطط المنزل؟

وأضاف: غير المشاكل التي بالمخطط، أبي أتكلم عن المساحات المسطحة للبناء.

مسطح البناء

وأكمل: أخبرته شوف مسطح البناء، قال: “إيش فيه.. يجيني ضيوف”، وقلت له: مجلس الرجال عندك 6 في 10، فالمجلس وحده مع دورة المياه والمغاسل، ستتكلف تقريبًا 150 ألف ريال.

قرض لبناء منزل

وأردف: أخبرني أنه سيأخذ قرض 700 ألف، أي سيقوم بدفع مليون و400 ألف على 20 عامًا؛ حيث إن فوائدهم 700 ألف ريال وكل شهر يأخذون من راتبه 5 آلاف و800 ريال.

البناء حسب الاحتياجات

وأوضح: أنت كذا تسوي بيت وتهدم أسرة، أنت بيجيك مبلغ ابنِ فيه احتياجاتك الأساسية وتدير البناء بطريقة صحيحة، بلاش مقلط، خلِّ الصالة هي مقلط لضيوفك.

ابنِ باحترافية

وتابع: أنا قلت للعميل أنا أقدر أقدم لك احتياجاتك وأعدلك وآخذ فلوسك.. لكن ما يصير الكلام هذا، لازم تفكر صح وتغير صح، وتخلي بيتك ما يتكلف 480 ألف أو 500 ألف ريال كحد أقصى.. حاول تبني باحترافية حتى تعيش حياة سعيدة طول العمر، كيف 20 سنة يأخذون منك نصف راتبك؟!