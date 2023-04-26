أعلنت وزارة الدفاع عن فتح بوابة القبول للوظائف العسكرية للرجال والنساء من رتبة (رقيب وحتى جندي)، ابتداءً من يوم الأحد القادم.
وقالت الوزارة: التقديم يبدأ في تاريخ 10 شوال 1444هـ، وذلك لمختلف التخصصات من حملة البكالوريوس والدبلوم والثانوية العامة وما يعادلها.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع تفتح القبول للرجال والنساء على وظائف عسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.