الحرب على المخدرات.. ضبط 10 مهربين ومروجين في حوادث قبض متفرقة

قبضت الجهات الأمنية في أكثر من مدينة على 10 أشخاص يقومون بتهريب وترويج المخدرات خلال الساعات الماضية.

ففي بيشة بمنطقة عسير، قبضت دوريات الأمن بالمحافظة على مواطن لترويجه مادة القات المخدر مخبأة داخل مركبته، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على مواطن، لمحاولته تهريب نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وفي جازان أيضا، قبضت دوريات الأفواج الأمنية على مواطن بحوزته نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة الدائر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الإفغانية بمنطقة القصيم، لنقله وترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

كما قبضت دوريات الأمن بمحافظة دومة الجندل في منطقة الجوف على شخصين لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر.

وفي الدوادمي، قبضت دوريات الأمن بالمحافظة على 4 أشخاص لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر .

وقال الأمن العام إنه للإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) أو عبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.